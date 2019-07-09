İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kosova'da otoyolda fotoğraf çekenlere ceza yağdı

Kosova'da otoyolda fotoğraf çekenlere ceza yağdı
Kosova'da otoyolda fotoğraf çekenlere ceza yağdı

Kosova’da doğal güzellikleri nedeniyle birçok sürücünün aracını durdurarak fotoğraf çektiği Priştine-Üsküp otoyolunda kazaları önlemek için harekete geçen Kosova polisi, aracını durduranlara ceza yağdırdı.

Kosova'daki “Arber Xhaferi” ismini taşıyan otoyolun manzarası nedeniyle birçok sürücü aracını durdurarak fotoğraf çektiriyor. Otoyolun Kaçanik Vadisi bölümünde Lepents nehri üzerinde inşa edilen ve otoyolun bir parçası olan 5 kilometrelik köprüde aracını güvenlik şeridinde durduran sürücüler, diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atıyor. Kosova polisine bağlı Otoyolları Kontrol Birimi, Priştine - Üsküp otoyolunda kazaları önlemek için harekete geçti.

Otoyolun güvenliğini arttırmak için yapılan çalışmalarda polis son üç haftada toplam 33 kişiye para cezası kesti. Otoyolları Kontrol Birimi, aracını otoyolda durduran 28 sürücüye ve otoyol tabelalarının etrafında ve otoyolda gezen 5 yayaya cezasına verdi.

Kosova polisi, vatandaşlara karayolu trafik kurallarını ihlal etmeme, kendilerinin ve diğer kişilerin hayatını riske atmama ve trafik kurallarına saygı duyulması çağrısında bulundu.  

Ercan Kasap


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.