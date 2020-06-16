Kosova'da rekor sayıda korona virüs vakası

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, ülke genelinde son 24 saatte 129 yeni korona virüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Haziran 2020 tarihinde tanı konulmuş kişilerle temasta olan ve hastaneye başvuran kişilere yapılan 385 testten 129'unun pozitif çıktığı ifade edildi. yeni vakalarla ülkedeki toplam vaka sayısı bin 615'e yükseldi.

Başkent Priştine 46 vaka ile dün vaka sayısının tespit edildiği şehirlerin başında yer aldı. Öte yandan son 24 saat içerisinde 10 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Kosova'nın yeni Sağlık Bakanı Armend Zemaj, yeni tip korona virüs Covid-19 salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin gevşetilmesiyle vaka sayısının düşündürücü boyutlara ulaştığını, dolayısıyla biraz daha durumu takip ettikten sonra, bazı eski tedbirlerin geri alınmasının gündemde olduğunu kaydetti. Halkın rehavete kapılmaması çağrısında bulunan Bakan Zemaj, maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve hijyenin sağlanması gerektiğini hatırlattı.

Korona virüs tanısı konulan toplamda 963 kişi iyileşirken, 34 kişi de vefat etti. Kosova'da, 619 aktif vaka bulunuyor. Şimdiye kadar 18 bin 915 kişiye test yapıldı.

Ercan Kasap

