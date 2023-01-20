Kosova'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Kosova'da son 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin özellikle İpek, Skenderay, Mitroviça ve Poduyeva bölgelerinde merkez caddeler sular altında kaldı. Birçok şehirde nehirlerin taşması sonucu evler, işyerlerinde su baskınları yaşanırken mahsur kalan Kosovalılar, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) botları ve askeri araçlarla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları gece botunca devam ederken vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi. Yetkililer en az 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca Kosova Meteoroloji Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların birkaç gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı. Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve olaya anında müdahale edildiğini söyledi.

Enis Tabak



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