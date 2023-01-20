İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kosova'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Kosova'da sel: Sokaklar sular altında kaldı
Kosova'da sel: Sokaklar sular altında kaldı

Kosova’da 3 gündür devam eden şiddetli yağızlar nedeniyle bazı bölgelerde sokaklar ve caddeler sular altında kalırken en az 100 kişi de güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kosova'da son 3 gündür etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle ülkenin özellikle İpek, Skenderay, Mitroviça ve Poduyeva bölgelerinde merkez caddeler sular altında kaldı. Birçok şehirde nehirlerin taşması sonucu evler, işyerlerinde su baskınları yaşanırken mahsur kalan Kosovalılar, Kosova Güvenlik Gücü (FSK) botları ve askeri araçlarla kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları gece botunca devam ederken vatandaşlar güvenli bölgelere yerleştirildi. Yetkililer en az 100 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Ayrıca Kosova Meteoroloji Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yağışların birkaç gün daha etkili olacağı uyarısı yapıldı. Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok yerinde devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle hükümet olarak her türlü tedbiri aldıklarını ve olaya anında müdahale edildiğini söyledi.

Enis Tabak
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.