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Kosova'da selalar okunuyor

Kosova'da selalar okunuyor
Kosova'da selalar okunuyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının ardından Kosova'daki Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

Kosova'da selalar okunuyor - Tıkla İzle

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Kosova'da coşkuyla kutlanıyor. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.
TİKA tarafından onarılan Sinan Paşa Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.

Enis Tabak

 

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