Kosova'da selalar okunuyor

Türkiye'de bugün gerçekleştirilen seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre, seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması Kosova'da coşkuyla kutlanıyor. Türk nüfusun yoğun olduğu Prizren'de Osmanlı döneminden kalma tarihi Sinan Paşa Camiinde de sela okunuyor.

TİKA tarafından onarılan Sinan Paşa Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirmişti.

Enis Tabak





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