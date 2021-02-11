Kosova'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Kosova'da Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetildi. Kosova Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs (Covid-19) önlemlerinin hafifletilmesi kararı alındığı kaydedildi. Kabine tarafından alınan karar kapsamında, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kaldırılarak, tüm belediyelerde işletmelerin saat 22.00'ye kadar çalışmasına izin verildi.

Hafifletilen önlemler çerçevesinde, otomobil ve hayvan pazarlarının yüzde 40 kapasite ile çalışmasına izin verilirken, uzun zamandır uzaktan eğitimin devam ettiği üniversitelerde ise yüz yüze eğitime geçilmesi de yeni kararlar arasında yer aldı.

Bakanlar Kurulu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin yüksek riskli ülkeler listesinde yer alan Kosova'ya gelen yabancı uyruklu ziyaretçilerden, son 72 saat içinde yapılmış sonucu negatif olan PCR testi isteneceğini açıkladı.

Günlük vaka sayısı 300'ün üzerinde

Kosova Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saat içinde gerçekleştirilen 2 bin 281 Covid-19 testinde, 344 yeni vakanın tespit edilmesinin ardından Kosova'da toplam vaka sayısının 63 bin 433'e yükseldiği kaydedildi. Enstitü, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2 kişini hayatını kaybetmesinin ardından toplam can kaybının bin 534'e yükseldiğini belirtti. Toplamda 7 bin 8 aktif vakanın bulunduğu ülkede, son 24 saat içinde 230 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Ercan Kasap

