Kosova'da son 40 yılın en büyük seli



Kosova'da günlerdir etkili olan şiddetli yağış ülke genelinde sel ve su baskınlarına neden oldu. Ülkede son 40 yıldır etkili olan en şiddetli sel felaketi olarak kayıtlara geçti. Hektarlarca arazi sular altında kalırken, selin etkili olduğu bölgede yaşayan halk köylerini terk etmek zorunda kaldı. Selden en fazla etkilenen Kosova'nın kuzeydoğusunda bulunan Vıçıtırın şehri oldu. Vıçıtırın Belediyesini ziyaret eden Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, zor bir dönemde olduklarını ifade etti. Kosova Başbakan Avdullah Hoti, aşırı yağışların yol açtığı selden etkilenen ailelere yardım amacıyla bir fon oluşturacağını söyledi.

Vıçıtırın Belediye Başkanı Xhafer Tahiri ise bölgede etkili olan selin son olarak 40 yıl önce yaşandığını hatırlatarak “Vıçıtırın bölgesinde en büyük sel felaketi son olarak 1979 yılında meydana gelmişti” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Tahiri, sel bölgesinden çok sayıda ailenin tahliye edildiğini ve felaketin bölgede çok büyük hasara neden olduğunu sözlerine ekledi.

Vıçıtırın ve çevresinin sular altında kaldığına dikkat çeken Tahiri, “1979 yılından beri böyle bir durum görülmedi. Sitnitsa Nehri yakınında yaşayan vatandaşlara uyarıda bulunarak dünden bu yana tahliye çalışması yapıyoruz. Selden yaklaşık 500 aile etkilendi. Binlerce hektar arazi zarar gördü. Zarar gören çok sayıda çiftçi var. Bir çiftçinin 120 koyunu telef oldu” ifadelerini kullandı. Belediye Başkanı Tahiri, sel bölgesinden 100 ailenin tahliye edildiğini açıkladı.

Ercan Kasap

