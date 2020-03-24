İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi

Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi
Kosova'da vaka sayısı 61'e yükseldi

Kosova’da yeni tip korona virüs (Covid-19) vaka sayısının 61’e yükselmesinin ardından Kosova Bakanlar Kurulu, serbest dolaşıma kısıtlama getirdi.

Kosova Bakanlar Kurulu 24 Mart 2020 Salı günü itibariyle serbest dolaşıma kısıtlama getirdi. Kosova'da vatandaşlar saat 10.00 ile 16.00 ve 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkamayacak. Ülkedeki kısmi sokağa çıkma yasağı aralıklara toplam 16 saat sürecek.

Kosova'da 35 olan korona vakası sayısı dün gece itibariyle 61'e yükseldi.

Devlet Başkanı Thaçi sokağa çıkma yasağına karşı

Kosova Devlet Başkanı Hashim Thaçi, hükümetin sokağa çıkma yasağı kararının anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Thaçi, serbest dolaşımın ancak olağanüstü hal ilan edilmesi ardından alınabileceğini belirterek, “hükümet anayasayı çiğnemiştir” dedi. Konuyla ilgili anayasa maddelerini okuyan Thaçi, hiçbir vatandaşın, hükümetin aldığı karara uymak zorunda olmadığını ifade etti. Thaçi, kararın iptali için anayasa mahkemesine başvuracağını da sözlerine ekledi.

Ercan Kasap
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.