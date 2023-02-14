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Kosovalı ekip, depremin 9'uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Kosovalı ekip, depremin 9'uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı
Kosovalı ekip, depremin 9'uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı

Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Hatay’a gelen Kosovalı arama-kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki 1 çocuğu enkaz altından sağ çıkardı.

Kosovalı ekip, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkazdan sağ çıkardı - Tıkla İzle

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 9'uncu günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem felaketinin ardından sahadaki çalışmalara destek amacıyla Kosova'dan Hatay'a gelen Kosova Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri, depremin 9'uncu gününde Antakya' da 3 yaşındaki 1 kız çocuğunu enkaz altından sağ çıkardı. Kosova Arama ve Kurtarma Derneği, dün 26 yaşında bir genci enkazdan yaralı olarak kurtarmıştı. Bölgede bulunan Kosovalı askerler ise, bugüne kadar 4 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

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