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Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı

Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı
Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.

Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı - Tıkla İzle

81 il düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00'da son buldu. Edirne'de sınava geç kalan adaylar ve aileleri ile kapıda bulunan görevlilere dakikalarca dil dökmesine rağmen içeri giremedi.

‘Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz'

Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek “Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun” dedi.

Sınava kimliğini unuttuğu için geç kalan aday “Sınavı 1 dakika ile kaçırdım. Kimliğimi unuttuğum için geç kaldım. 10'da girmem gerekiyormuş olmadı. Öğleden sonra gireceğim” şeklinde konuştu.

Öte yandan Üçüncü oturum saat 15.45'te başlayacak ve sınav 120 dakika sürecek. Bunda da Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Mehmet Basmacı
 

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