Kovalamaca sonucu yakalanan otomobildeki maske kutusundan uyuşturucu çıktı

Polis otomobilde arama yaptığında, maske kutusunun içerisine gizlenmiş bir miktar metanfetamin ile kubar esrar ele geçirdi. Olayda 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri şüphelendikleri 01 AHA 710 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Otomobil sürücüsü Miraç Cankut Y. (20) polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 3 kilometre kaçabilen sürücü Miraç Cankut Y., Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Seyhan Devriye Ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polise zorlu çıkaran Miraç Cankut Y. ile yolcu konumundaki Oğuzhan K. (21) kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi. Polis arabada yaptığı aramada, maske kutusunun içerisine zulalanmış satışa hazır halde olan bir miktar kubar esrar ile metanfetamin ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağından da para cezası kesildi.

Süleyman Cenk İdaye

