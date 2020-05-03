Kovandan kraliçe arıyı almak isterken hastanelik oldu

Olay; akşam saatlerinde Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köyü'nde meydana geldi. Arıcılık yapan Y. U. (63) isimli yaşlı adam, kovanlar arası aktarma yaparken bir kovanda bulunan kraliçe arıyı başka bir kovana almaya çalıştı. Kraliçe arının kovandan alınmasıyla, kovanda bulunan arılar Y. U.'ya saldırdı. Birçok yerinden arıların soktuğu Y. U. Daha onra evine gitti. Ancak 63 yaşındaki yaşlı adamda arı sokmasına bağlı alerjik reaksiyon gelişince baygınlık geçirdi. Köyde bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdılar.

Selçuk Akyol