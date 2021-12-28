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Köy evi yandı :1 kişi hayatını kaybetti

Köy evi yandı :1 kişi hayatını kaybetti
Köy evi yandı :1 kişi hayatını kaybetti

Tunceli’de bir köy evinde çıkan yangında, bir kişi yanarak hayatını kaybetti.

Köy evi yandı :1 kişi hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Yangın, merkeze bağlı Çantur köyünde bulunan tek katlı bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürürken evin kapısının önünde Ünal Polat'ın (35) yanarak can verdiğini tespit etti.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Polat'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Ercan Topaç
 

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