Köy imamının hesaplarından 4 dakikada 20 bin liralık alışveriş

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kesikköprü köyünde imamlık yapan Osman Doğan, internette gezdiği sırada birden bire telefonu çökertildi. Hackerler tarafından hesapları kopyalanan imam Osman Doğan'ın hesaplarından 4 dakikada yaklaşık 20 bin liralık alış veriş yapıldı.

Durumu ilgili bankalara bildirerek hesaplarını donduran imam Osman Doğan, yetkilerden yardım bekliyor.

“20 bin lira dolandırıldım”

Kesikköprü köyü imamı Osman Doğan, “16 Nisan 2022 tarihinde telefonuma internette gezindiğim sırada virüs bulaştı. Ve hackerlar tarafından telefonun çökertildi. Hesaplarıma erişildi. Hesaplarım kopyalandı. PTT AVM ve Finansbank hesabımdan yaklaşık 20 bin lira alış veriş yapıldı. Bunların dekontları elimdedir” dedi.

Mağdur olduğunu ifade eden Doğan, “Ben yetkili yerleri arayarak hesaplarımı kapattım. Fakat benden dekont istendi. Dekontları kendilerine attım. Hiçbir şey yapmadılar. Halbuki siparişi direk iptal edebilirlerdi. Şuan mağdur durumdayım. Hiç kimse sahip çıkmıyor. Yetkililerden yardım istiyorum. 4 dakika içerisinde yaklaşık 20 bin lira alış veriş yaptılar” diye konuştu.

Elindeki hesap dekontlarını göstererek yetkililere seslenen imam Osman Doğan, suçluların yakalanmasını istedi.

Işık Çapanoğlu

