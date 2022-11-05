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Köy kahvehanesini işleten kadın, çalışkanlığıyla takdir topluyor

Köy kahvehanesini işleten kadın, çalışkanlığıyla takdir topluyor
Köy kahvehanesini işleten kadın, çalışkanlığıyla takdir topluyor

Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünün kahvehanesini işleten Nermin Akarsu, çalışkanlığıyla takdir topluyor.

Tarım ve hayvancılığın hakim olduğu 230 nüfuslu Süleymandanişment köyünde, 3 yıl önce kiraladığı kahvehaneyi işleten 4 çocuk annesi Nermin Akarsu, ilk zamanlarda köy halkının kendisini yadırgadığını ancak zamanla alıştıklarını anlattı.

Her sabah saat 05.30'da kalktığını ve 06.00'da kahvehaneyi açtığını ifade eden Nermin Akarsu, kahvehane işletmenin yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için çok yorulmadığını belirterek, ‘Kadından kahvehaneci olmaz' algısını kısa sürede kırdığını vurguladı. Akarsu, “Daha önceden beni çok yadırgadılar. Ancak şuan yadırgayanlar pişman oldu” dedi.

Şener Urfa

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