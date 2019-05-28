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Köy meydanında silahlı çatışma: 3 ölü

Köy meydanında silahlı çatışma: 3 ölü
Köy meydanında silahlı çatışma: 3 ölü

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bayat köyü meydanında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan silahlı çatışma çıktı.

Bor ilçesine bağlı Bayat köyü meydanında aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda Fehime K., Ramazan K. ve Mehmet K. hayatını kaybederken, yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı Dağ inceleme yaptı. 

Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilirken, olayla ilgili gözaltılar olduğu bildirildi.  

Yasin Esen
 

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