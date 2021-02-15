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Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı
Köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Şubat'ta aşamalı yüz yüze eğitimin başlayacağının duyurulmasının ardından Van’daki köy okullarında da eğitim öğretim başladı.

Türkiye'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan köy okullarında yeniden yüz yüze eğitim başladı.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Aşağı Bakraçlı İlkokulunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin ilk ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler, 1-1,5 metre sosyal mesafe kuralları çerçevesinde oluşturulan sıralara oturdu. Burada bir açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, il genelindeki anaokulunda 6 bin 92, ilkokulda 45 bin 636 ve ortaokulda ise 34 bin 15 öğrencinin ders başı yaptığını ifade ederek, “Yüz yüze eğitimin hayırlı olmasını diliyor, korona virüs salgınının bitmesini ve tüm okullarımızda da eğitimin normalleşmesini diliyorum” dedi.

Okula gelen öğrenciler ise güvenlik görevlisince ateşlerinin ölçülmesi ve maske verilmesinin ardından sınıflarına girebilecek.

Atilla İdiz
 

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