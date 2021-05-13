Köy sokaklarında 'bayram' sessizliği

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle Bitlis ve ilçelerinde Ramazan Bayramı sessiz geçiyor. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte eve kapanan Bitlisliler bayramda da kural ve tedbirlere uymaya devam ediyor. Bu kapsamda bayramların, cıvıl cıvıl geçtiği köylerde ise sokaklar boş kaldı. Çocukların bayram sevinci ve heyecanının halen en çok hissedildiği yerlerin başında gelen köylerde, çocuklar sokaklar yerine bayramı evlerinde geçiriyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da sabahın erken saatlerinde uyanan köy çocukları bayramlıklarını giyerek, bayram heyecanını bu kez evlerinde yaşıyor. Bayram gelenek ve göreneklerini yerine getirmeyi de ihmal etmeyen çocuklar, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak evdeki büyüklerinin tek tek bayramlarını kutluyor. Büyükler ise her bayram olduğu gibi bu bayramda da çocukların bayramlarını kutlayıp, onlara şeker ve harçlık ikramında bulunuyor. Aile büyükleri ayrıca; diğer bayramlardan farklı olarak bu bayramda komşu, eş, dost ziyaretlerini erteleyerek, telefonda bayramlaşıyor.

Öte yandan; kelimenin tam anlamıyla derin bir sessizliğin yaşandığı köy sokaklarında, zorunlu olarak sokakları boş bırakan çocuklar şimdiden Kurban Bayramında yeniden sokaklarda olmanın hayalini kuruyor.

Hakan Okay

