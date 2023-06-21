Köy yaşamıyla ilgili çektiği videolar kendisine gelir kapısı oldu

Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım eden sosyal medya fenomeni 38 yaşındaki Özlem Özdemir köyde yaptığı günlük işleri sosyal medya hesabından paylaşınca 5 yıl içinde 465 bin takipçi sayısına ulaştı. Erkeklerin bile zorlandığı işleri yapan Özdemir, kilosu ağırlığında odunları taşıyıp baltayla yarıyor, tarla sürüyor, inek sağıp, ot biçiyor. Çoğu kadının yanına bile yanaşamadığı 500 kiloluk 'Ateş' ismini verdiği 7 yaşındaki boğasıyla çektiği videolar ayrıca ilgi görüyor.

Ürettiği içerikler sayesinde sosyal medyadan ciddi paralar kazanmaya başlayan Özdemir'in videolarını ise annesi Nurten Özdemir çekiyor. Teknolojiyle arası pek iyi olmayan anne Özdemir, ilk zamanlarda telefonla kızının videolarını çekmekte zorlansa da şimdi en büyük destekçisi durumunda. Bu sayede ilk arabasını alan Özlem Özdemir'in, hayali köyde bulunan ve eski olan baba ocağının yenilemek.

Karadeniz kadını en iyi şekilde temsil ettiği ifade eden Özdemir, “Hayvancılık ve orman işi yapıyoruz. 5 yıldır da sosyal medyada içerik üretiyorum. Bu yıl sosyal medyadan güzel gelirler elde etmeye başladım. Bir hayalim vardı araba aldım, sonrasında atalarımızdan kalan evimizi yaptırmayı düşünüyorum. Genellikle köyle yaptığım işlerle ilgili videolar çekiyorum. Ama aslında sosyal medyada patlamamızın sebebi boğam var ‘Ateş'. Onunla ilgili videolar çekiyorum. O videolar çok ilgi görüyor. Sosyal medyada bir çok bu işi yapan insanlar var. Ama kadın olduğum için takdir ediyorlar. Ormanda yeri geldiği zaman erkeklerin bile yapamadığı ağır şartlarda çalıştığım için insanların ilgisini topluyoruz. Benim amacım Karadeniz kadının temsil etmek bunu da en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Nurten Özdemir ise yaptığı açıklamada "Kızımın videoları genelde ben çekiyorum. Hiçbir zaman karşı çıkmadım, destek oldum. Bazen teknoloji de zorlarsam da şimdi alıştım" diye konuştu.

Adem Güngör - Fatih Tüysüz





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