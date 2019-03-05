Köy yoluna çığ düştü

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyü yoluna çığ düştü. Çığ yolu trafiğe kapattı. İlçe merkezinden köylerine gitmek için çığı aşıp yollarına yaya devam eden vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden çığ üzerinde fotoğraflar çekti.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik yolun trafiğe tekrar açılması için çalışma başlattıklarını ifade etti. Kaymakam Pendik yaptığı yazılı açıklamada, “İlçemiz bu yıl çok çetin bir kış geçirmektedir. Belki de son 10 yılın en sert kışını geçirmekteyiz. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Beşağaç köyümüzün yoluna çığ düştü. Şuan ulaşıma kapalı bu yol ancak bütün personel ve araçlarımızla yolu açmak için 7/24 çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar kış sert geçse, vatandaşlarımıza hizmet aşkımızla ve bütün gücümüzle çalışıyoruz ve yolu da en kısa sürede ulaşıma açacağız. Desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Mehmet Aktaş'a teşekkür ederiz' 'dedi.

Serdar Gükçe

