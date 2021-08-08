Köyceğiz dağlarının yoğun dumanı havadan görüntülendi

Muğla'da devam eden orman yangınlarında jeolojik yapısı nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğu en riskli bölgelerden birisi olarak gösterilen Köyceğiz dağlarındaki yangına müdahale havadan gün boyu sürdü.

Geniş bir alanda etkili olan yangın Batı'da Dalaman sınırına, doğuda ise Denizli sınırına yaklaşırken, yoğun duman bulutu havadan görüntülendi.

Yangının etkilediği Çöymen Mahallesinde henüz boşaltma işlemi yapılmazken, Jandarma köy girişinde bekliyor. Bölgeye hem Türk, hem de 2 İspanyol helikopteri havadan müdahale ediyor. Yer ekipleri ise arazinin izin verdiği ölçüde karadan müdahalesini sürdürüyor.

Bölgede iş makineleri alan açarken, kara ekiplerinin ulaşımı için yol açıyor.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç



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