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Köyceğiz yanmaya devam ediyor

Köyceğiz yanmaya devam ediyor
Köyceğiz yanmaya devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangın nedeniyle alevlerin ulaştığı bir mahalle tahliye edilirken, alevler iki mahalleyi de tehdit etmeye başladı.

Köyceğiz yanmaya devam ediyor - Tıkla İzle

Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz Perşembe günü başlayan ve zaman zaman kontrol altına alınan yangın, bugün yeniden şiddetlendi.

Yangın nedeniyle alevlerin yaklaştığı Çayhisar Mahallesi tahliye edildi. Pek çok kişi mahalleyi terk ederken, bazı kişiler ise kamyon ve kamyonetlere hayvanlarını yükleyerek bölgeden uzaklaşmaya başladı. Alevlerin tahliye edilen mahalleye ulaşması ile bazı ev ve ahırların yangından zarar gördüğü öğrenildi. Zaman zaman şiddetli esen rüzgar ile yangın büyürken, yangının Zeytinalanı ve Taşdibi Mahallelerini de tehdit ettiği öğrenildi. Köyceğiz'deki yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü öğrenildi.





Mete Sönmez
 

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