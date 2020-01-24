İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de kaybolan şahıs ölü bulundu

Köyceğiz'de kaybolan şahıs ölü bulundu
Köyceğiz'de kaybolan şahıs ölü bulundu

Köyceğiz ilçesinde 10 gün önce kaybolan İngiliz vatandaşı Keith Fordham, ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yeni Mahalle Turizm Caddesinde bir portakal bahçesinden köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar sesin geldiği yeri kontrol etti. Bahçeye giren vatandaşlar, Fordham'ı yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri İngiliz vatandaşı Keith Fordham'ın öldüğünü belirledi.

Fordham'ın cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gülpınar Mahallesinde ikamet eden ve açık renk küçük süs köpeği ile evinden yürüyüş için çıkan İngiliz vatandaşı Keith Fordham, 10 gün önce kaybolmuştu. Fordham yakınlarının durumu bildirmesi üzerine ekipler arama çalışması başlatmıştı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihat Cura
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.