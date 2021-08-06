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Köyceğiz'de orman yangını büyüdü, 3 kişi mahsur kaldı

Köyceğiz'de orman yangını büyüdü, 3 kişi mahsur kaldı
Köyceğiz'de orman yangını büyüdü, 3 kişi mahsur kaldı

Muğla Köyceğiz’de başlayan orman yangınlarına müdahale etmek üzere yola çıkan araç içerisinde bulunan 3 kişinin mahsur kaldığı, AFAD ekiplerinin yaptığı anonsla bildirildi. Başlatılan kurtarma çalışmalarında ekipten bir kişiye ulaşıldı. Ekiplerin mahsur kaldığı Kayabaşı mevkiindeki yangın havadan görüntülendi.

Köyceğiz'de orman yangını büyüdü, 3 kişi mahsur kaldı - Tıkla İzle

Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Kayabaşı mevkiinde dün akşam saatlerinde başlayan yangını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Ormanlık alanda devam eden yangına havadan müdahaleler devam ediyor.

Ormanlık alanda devam eden yangına karadan müdahale etmek üzere araçla yola çıkan 3 kişinin mahsur kaldığı AFAD tarafından yapılan anonsla bildirildi. Ormanlık alanda mahsur kalan ekipleri kurtarma çalışmaları kapsamında mahsur kalanlardan birisi ile irtibat kuruldu. Arazöz ekipleri irtibat kurulan vatandaşın bulunduğu bölgeye hareket etti.

Öte yandan, alevlerin yer yer yükseldiği yangın havadan görüntülendi.

Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç - Mete Sönmez
 

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