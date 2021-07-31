İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de yangın devam ediyor

Köyceğiz'de yangın devam ediyor
Köyceğiz'de yangın devam ediyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan ve 3 gündür devam eden orman yangını söndürme çalışmaları devam ederken, uçakların müdahalesiyle söndürülen alanlarda küle dönen onlarca arı kovanı dikkat çekti.

Köyceğiz’de yangın devam ediyor - Tıkla İzle

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde perşembe günü başlayan yangın devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerleşim yerlerine yaklaşan yangın nedeniyle vatandaşlar adeta seferberlik ilan etti ve yangına müdahale etti.

Yangının esas yoğun olduğu dağlık kesimde ise etkisinin sürdüğü öğrenildi. Ağla bölgesine doğru ilerleyen yangının bölgedeki rüzgarlı havanın da etkisi ile daha da büyümesinden korkuluyor.

Bu arada yangına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yangının etkili olduğu bölgedeki en yüksek noktada çekilen görüntülerde, yangın söndürme uçaklarının sortileri yer aldı. Ayrıca yanan alanlarda çok sayıda ağaç ve arı kovanının zarar gördüğü görüldü. Bölgede hala yangının devam ettiği de görüntülerde yer alıyor.

Mete Sönmez
 

İLGİLİ HABER
Köyceğizde yangın seferberliği Köyceğiz’de yangın seferberliği

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.