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Köyceğiz'de yangınla mücadele çalışmaları sürüyor

Köyceğiz'de yangınla mücadele çalışmaları sürüyor
Köyceğiz'de yangınla mücadele çalışmaları sürüyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınına 2 helikopter, 2 uçakla havadan müdahale sürüyor. Uçaklar ve helikopterler arka arkaya yaptığı sortilerle alevlere su atmaya devam ediyor.

Köyceğiz'de yangınla mücadele çalışmaları sürüyor - Tıkla İzle

Köyceğiz'de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün Çayhisar Mahallesi'ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor.

"Uçak ve helikopterlerin müdahalesi sürüyor"

Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.

Mete Sönmez - Abdul Samet Kaya - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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