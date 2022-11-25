Köyde çıkan yangında iki ev küle döndü, alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı

Olay, öğlen saatlerinde Kastamonu'nun Cide ilçesi Kozak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan Burhan Gündoğdu isimli vatandaşa ait ahşap evde belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Hasan Ozan'a ait eve de sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında evde bulunan Burhan Gündoğdu ise kendi imkanları ile dışarı çıktı.

Erdem Demirci

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