Köyden adeta esrar fışkırdı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube ekipleri, yılbaşı öncesi de uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor. Narkotik ekiplerince yapılan 2 buçuk aylık araştırma ve takip sonucu, Malkara ilçesine bağlı Vakıfiğdemir Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, kırsal bölgede içerisindeki ormanda bulunan mahalledeki çiftlik evini titizlikle takip altına aldı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, girdikleri çiftlik evinde uyuşturucu arama köpeği 'Larrisa'nın da yardımıyla çiftlikte ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama yaparken, çiftlikte bulunan M.G.'yi gözaltına aldı.

Halil Dağ

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