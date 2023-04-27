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Köye giderken yol ortasında ayıyı cep telefonu ile görüntüledi

Köye giderken yol ortasında ayıyı cep telefonu ile görüntüledi
Köye giderken yol ortasında ayıyı cep telefonu ile görüntüledi

Erzurum’un Uzundere ilçesinde köyüne giden genç adam yolda karşılaştığı ayıyı cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre otomobilin önünde koşan ayı daha sonra yamaçtan aşağıya koşarak uzaklaştı.

Köye giderken yol ortasında ayıyı cep telefonu ile görüntüledi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Uzundere ilçesinde esnaf olan Ufuk Bilgiç, ilçeye 10 km uzaktaki köyüne gitmek üzere yola çıktı. Köy yolunda boz ayı yavrusuna denk geldi. Aracın önünde uzun süre koşan ayı karanlıkta gözden kayboldu.
Ayıyı gören Bilgiç hemen yavaşladı ve cep telefonu kamerası ile bu anları kaydetti. Ufuk Bilgiç, “Dün gece 12.30 sıralarında. Petrolden çıktım. Yolun ortasında ayının oturduğunu gördüm. Fark edince bir süre otomobilin önünde koştu. Ben de telefonumu çıkararak görüntü aldım” dedi.

Taner Sarı

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