Köye imece usulü meydan

Bozcaarmut Köyü Muhtarı Rıza Aydın ve köy imamı İsmail Polat, Bozcaarmut Köy Cami önündeki alanı parke kaldırım taşı döşemek için köyde imece usulü çalışma yaptı. Muhtar Aydın yaptığı açıklamada, “Elimizde daha önce den kaymakamlık ve il özel idareden temin ettiğimiz kaldırım taşları vardı cami meydanımız küçük ve yetersizdi imamız İsmail hocamız ile birlikte karar vererek konuyu köylü halkımıza sunduk onlarda bizleri kırmayarak yardıma geldiler ve köy camimizin önündeki meydanımızı köylü halkımız ile birlikte hep beraber yaptık. Bugün buradaki birlik beraberlik dayanışma çalışması sergileyen bizlere yardımcı olan Bozcaarmut köylülerimize teşekkür ederim” dedi.

Sedat Ceylan