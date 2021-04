Köylere teknoloji sınıfları kurulacak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle hayata geçirilen ‘Yarını Kodlayanlar' projesinde eğitimde fırsat eşitliği sağlamak üzere yeni bir adım atıldı. Beşinci yılına giren projede, kırsal bölgelerdeki öğrencilerin teknolojiye erişimini artırmak amacıyla 30 köy okulunda tam donanımlı teknoloji sınıfları kurulacak. Projeksiyon cihazı, 3D kalem, bilgisayar, 3D yazıcı, eğitim ve STEM kitleri, Zoom iletişim ve etkinlik araçlarının yer alacağı sınıflarda öğrencilere kodlama başta olmak üzere çeşitli teknoloji eğitimleri verilecek. Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Ayrıca, ailelere yönelik özel buluşmalar ve eğitimler düzenlenerek, ebeveynlere 21. yüzyıl yetkinlikleri, dijital dünyada yararlanabilecekleri kaynaklar ve dikkat etmeleri gereken önemli konular aktarılacak.

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında kırsalda kurulacak teknoloji sınıfları, MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürü Anıl Yılmaz, şunları söyledi

“Covid-19 küresel salgınında zor günlerden geçiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın eğitimini her şart altında kesintisiz sürdürmek için canla başla çalışıyoruz. EBA TV kanallarımız, canlı dersler ve EBA internet platformumuzla uzaktan eğitimi alternatifli bir şekilde sunmaya devam ediyoruz. Fırsat adaletini ön planda tutarak 81 ilde ücretsiz internet ve 700 bin tablet bilgisayarla, sayıları 15 bini aşan EBA Destek Noktaları ve Mobil EBA Destek Araçları, 115 bin dersliğe sağladığımız web kameraları ile eğitime erişimi en üst seviyeye çıkarmak için sürekli bir çaba içindeyiz. Öncelikle Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'ne bu çabalarımızda bize destek verdikleri için şükranlarımı sunuyorum. Verilen destek iki yönlü çok değerli; birincisi 30 köy okulumuza daha EBA Destek Noktası kurulmuş olacak, ikincisi ve bence daha da değerlisi, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde bilişim yetkinlikleri ile donatılmış, üreten, inovasyon yapan çocuklar yetiştirme hedefimize katkı sunulmuş olacak. Biz bu amaçla ve giderek ölçeğini büyüttüğümüz Bilişimle Üretim programını 3 yıldır uyguluyoruz. Şu an duyurusu yapılan ‘Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında kurulacak 30 köy okulundaki teknoloji sınıfı da bu programa destek olacak.”

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı olarak, yaptığımız her işin bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, teknolojiyi hayatın hizmetine sunmayı ilke ediniyoruz. Çocukların teknoloji okuryazarlığını artırmak hedefiyle 5 yıl önce Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projemizle, tüketen değil, üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bugüne kadar 81 ilde 120 bini aşkın çocuğumuza kodlama öğrettik. Yeni dönemde 70 bin çocuğa daha ulaşmayı hedefliyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar' kapsamında bir sonraki adımımız, köylerde teknoloji sınıfları kurmak olacak. Bu sınıflar aynı zamanda EBA Destek Noktaları olarak kullanılabilecek. Bu projeyle, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımızın yaşadığı eğitimde fırsat eşitsizliği sorununa çözüm bulmak, onlara sadece bağlantı hizmeti sunmakla kalmayıp tam donanımlı teknoloji sınıflarında eğitimlerini aksatmadan sürdürebilmeleri için destek olmak istiyoruz. Böylece, çocuklarımızın yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmeyi umuyoruz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, çocuklarımızı dijital geleceğe hazırlamaya ve teknolojinin gücünü kullanarak onlara eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için kaynaklarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, şöyle konuştu:

“Türkiye Vodafone Vakfı ile 5 yıl önce başlattığımız ‘Yarını Kodlayanlar' projesinin içeriğini her geçen gün genişletmenin ve derinleştirmenin haklı mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Proje kapsamında ülkemizin her köşesinden 7-14 yaş arası çocuklarımıza kodlama öğretiyoruz. Çünkü biliyoruz ki önümüzdeki yıllarda kodlama bilmek okuma yazma bilmek kadar önemli hale gelecek. Bugüne kadar 81 ilde 120 binin üzerinde çocuğumuza 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden biri olan kodlamayı öğretmek için ulaştık. Maalesef, Covid-19 salgını birçok alanı etkilediği gibi örgün eğitimi de derinden etkiledi ve çevrimiçi ortamda verilen eğitim faaliyetlerinin başlaması ile eğitimde fırsat eşitliğini de her zamankinden daha çok tartışmaya başladık. Bu bağlamda bizler de çevrimiçi eğitime erişim konusunda dezavantajlı olan çocuklarımıza fırsat eşitliği oluşturabilmek amacıyla ‘Yarını Kodlayanlar' projemizin kapsamını genişletiyor ve 30 köy okulumuzda tam donanımlı teknoloji sınıfları açıyor olacağız. Böylece eğitime ve teknolojiye erişimi tüm çocuklarımız için artırmak istiyoruz. Bu gelişmeyi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası gibi anlamlı bir zaman diliminde paylaşmaktan da ayrıca mutluluk duymaktayız.”

Ortak çalışma kültürü gelişecek

“Yarını Kodlayanlar” çatısı altında köy okullarında kurulacak teknoloji sınıflarıyla, kırsal bölgelerde eğitime ve teknolojiye erişimin kapsayıcı biçimde artırılması, internetin ve teknolojinin verimli kullanılması, çocukların hayal güçlerinin farklı bakış açılarıyla geliştirilmesi, diğer teknoloji sınıflarıyla köprü iletişim kurularak hem sosyalleşme alanlarının hem de ortak çalışma kültürlerinin oluşturulması hedefleniyor.

“Teknoloji kardeşliği” sağlanacak

Köy okullarında kurulacak teknoloji sınıfları, “Yarını Kodlayanlar” okulları ve kulüpleri oluşturulmasının yanı sıra okullararası uzman buluşmaları gibi “teknoloji kardeşliğine” yönelik çalışmalar yapılması açısından da fırsat sunacak. Bu sınıflar sayesinde, çocuklarla ve öğretmenlerle derinlemesine eğitim yapmak, çocuklardaki etki ve değişimleri takip etmek, yeni fırsatlar sağlamak ve başarı hikâyeleri oluşturmak mümkün olacak. Aynı zamanda bir paylaşma kültürü oluşturulmasına vesile olacak olan teknoloji sınıfları, 3D yazıcı ve 3D kalem ile kırsalın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye, ortak çalışma kültürünü diğer köylerle birlikte dijital süreçlerle oluşturmaya, sınıfın ve materyallerin başka öğrenciler ve ebeveynler tarafından kullanılmasını sağlamaya da imkân verecek.

30 ilde kurulacak

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında teknoloji sınıflarının kurulacağı köy okullarının bulunduğu iller şöyle: Adana, Burdur, Hatay, Ardahan, Hakkari, Kars, Şırnak, Tunceli, Van, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Adıyaman, Diyarbakır, Siirt, Şanlıurfa, Ankara, Çankırı, Karaman, Sivas, Bolu, Amasya, Ordu, Trabzon, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli. Teknoloji sınıflarının kurulumuna Haziran ayında başlanacak.