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Köylerine fabrika kurup ürettikleri peyniri Türkiye'ye satıyorlar

Köylerine fabrika kurup ürettikleri peyniri Türkiye'ye satıyorlar
Köylerine fabrika kurup ürettikleri peyniri Türkiye'ye satıyorlar

Bursa'da bin 600 rakımlı dağ köyünün başarısı herkese örnek teşkil ediyor.

Köylerine fabrika kurup ürettikleri peyniri Türkiye'ye satıyorlar - Tıkla İzle

Keles ilçesinin Sorgun köyü sakinleri, yaylada otlattıkları hayvanların sütünü doğal peynir haline getirip bütün Türkiye'ye satıyor. Dağ yöresinde bulunan köy, Bursa şehir merkezine 80 kilometre mesafede. Sorgun köyü havası ve birbirinden güzel yaylalarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Burada yaşayan köylüler, dağlarda otlattıkları hayvanlarından sağdıkları koyun ve inek sütleriyle köylerinde kurulan mandırada kendi peynirlerini kendileri yapıyor. Doğal yollarla yaylada otlayan hayvanların sütleriyle üretilen peynirler o kadar lezzetli ki, bu peyniri almak için birçok vilayetten köye insan geliyor. Köylüler günde 420 kilo peynir üretip, bu peynirleri bir yıl olgunlaşmaya bırakıyor. Köylüler doğal peynirlerini kilosunu 35 liradan satıyor. 7 kilo sütten 1 kilo peynir ortaya çıkıyor.

Peynir ustası Şenol Demir, "Burada doğal sütlerden peynir üretimi yapıyoruz. 7 kilo sütten bir kilo peynir çıkıyor. Hazırladığımız peynirleri bir yıl olgunlaşmaya bırakıyoruz. Burada günlük 420 kilo peynir yapıyoruz" dedi.
Sorgun Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş ise, "Köyümüzün yaylalarında üretilen peynirler tamamen doğal. Bin 600 rakımlı yaylalarda otlayan hayvanlardan sağdığımız sütle peynir yapıyoruz. Bu peynirler bir yıllık doğal olgunlaşmanın ardından satışa çıkıyor. Hemen kapışılıyor. Çünkü doğal ve çok lezzetli. Bu peynirleri köy kooperatifi olarak üretiyoruz. Birçok ilden köyümüze peynir almaya geliyorlar. Kilosu 35 lira" şeklinde konuştu.

Burak Türker - Murat Kösle

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