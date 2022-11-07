Köylü kadınların hayatı bir fide ile değişti...Köyün tamamı 7 ay çilek üretiyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi'ndeki vatandaşlar 7 ay boyunca çilek üretiyor. Damla sulama sistemi sayesinde çevreci bir şekilde ürettikleri çilekler pazara inmeden satılıyor. 40 hanenin bulunduğu kırsal mahallenin tamamı çilek üretirken, bir dönüm çilek hasadı ayda 10-12 bin lira arasında gelir sağlıyor. Mahallenin tamamında yaklaşık 100 dönüm çilek üretimi yapılırken, Nilüfer Belediyesi de başta fide desteği olmak üzere üreticiye destek veriyor. Bu mevsimde kilogramı 25 ile 30 lira arasında satılan çileğin 12 ay boyunca üretilmesi için seralar kurulması hedefleniyor. Çevredeki taş ocaklarının kuru kesim yapmasından kaynaklı oluşan tozlar çilek veriminde düşüşe de sebep oluyor.

Samet Doğru

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