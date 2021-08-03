Köylü timlerin yangın nöbeti

Mudanya ilçesine bağlı Göynüklü köyü sakinleri, Türkiye'ye örnek olacak bir davranışa imza attı. Çiftçilikle uğraşan köylülerden traktör ve ilaçlama tankerleri olanlar, köy muhtarının koordinesinde bir araya gelerek, köylerindeki ormanları korumak için tim oluşturdu. Köylerindeki ormanlık alanlarda 3 gruba ayrılan köylüler, ilaçlama tankerlerine su doldurup münavebeli (dönüşümlü) olarak ormanlarda devriye nöbeti tutuyor.

Kurdukları haberleşme grubuyla irtibat halinde olan köylüler, ormanlara gelen piknikçileri de ormanları terk etmeleri için uyarıyor. Göynüklü sakinleri, 85 traktör ve ilaçlama tankerine doldukları tonlarca suyla çıkacak yangına anında müdahale etmek için 24 saat hazır kıta bekliyor. Ayrıca köyde kurulan motorize ekipler de ormanlarda sürekli tur atıp kontroller yapıyor.

Ormanlarını korumak için böyle bir uygulamayı başlattıklarını ifade eden Göynüklü Muhtarı Şenol Habil, "Bizim tek gayemiz ormanlarımıza sahip çıkmak. Göynüklü sakinleri olarak bir araya gelip ormanlarımıza nasıl sahip çıkarız diye fikir alışverişinde bulunduk ve ortak bir karar aldık. Gönüllü bir ekip kurduk, köydeki traktörü olanlar traktörlerinin ilaçlama tankerlerini suyla doldurup, çıkabilecek yangınlara karşı ormanlarda teyakkuzda beklemeye başladı" dedi.

85 gönüllü köylünün traktörleri ve ilaçlama tankerleriyle birlikte hazır kıta beklediğini ifade eden Şenol Habil, "Arkadaşları 3 gruba ayırdık, köyün farklı noktalarındaki ormanlarında su dolu tankerleriyle birlikte sürekli devriye geziyorlar. Çıkabilecek yangınlara hemen müdahale edebilmek için ayrıca motorlu ekipler kurduk. Onlarda gönüllü sürekli tur atıp gözetleme yapıyorlar. Ormanlara piknik yapmaya gelenleri yasak olduğu konusunda uyarıyorlar. Bizim yaptığımız örnek çalışma inşallah bütün Türkiye'ye örnek olur" şeklinde konuştu.

Ormanları korumak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Göynüklü köyü sakinleri, "Muhtarımızın önderliğinde ekip kurduk. Bu ekipteki herkes gönüllü. 7-24 ormanlarımızı korumak için nöbet tutuyoruz" diye konuştu.

Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru