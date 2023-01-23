Köylüler kar duasına çıktı

Merkeze bağlı güvercinlik köylüleri, Aşıklı dağına çıkarak toplu şekilde yağmur duası yaptı. Ocak ayının ortasında bölgeye çok fazla yağış düşmemesi nedeniyle kar ve yağmur duasına çıkan köylüler el açarak yağmur ve kar duası yaptı. Geçim kaynakları sadece tarım ve hayvancılık olan köylüler, Ocak ayının bitmeye yakın olduğu şu günlerde halen kar ve yağmurun yağmaması nedeniyle ektikleri ürünlerin çıkmamasından endişe ediyor.

Köy imamı İbrahim Tiryaki tarafından yapılan yağmur ve kar duasına yaklaşık 120 köylü katıldı. Köy muhtarı Mehmet Aktaş önderliğinde düzenlenen yağmur duasına çevre köylerden de gelenler oldu. Yapılan yağmur duasından sonra, duaya katılan vatandaşlara yemek ikramında da bulunuldu.

Asım Çapacı

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