Köylüler kendilerine emanet edilen yüzlerce yıllık sancağa gözü gibi bakıyor

Keles İlçesi Kemaliye köyü sakinleri kendilerine emanet edilen sancağı yüz yıllardır saklayıp muhafaza ediyor. Yüzyıllar önce bölgedeki halkı irşat etmek için Kemaliye köyünde yaşayan Şeyh Şabani Veliye dönemin valisi tarafından verildiği düşünülen sancak yüzlerce yıl boyunca Kemaliye köylüleri tarafından muhafaza ediliyor. Kendilerine emanet olan sancağı gözü gibi bakan köylüler yılda bir kez sakladıkları yerden çıkartarak herkesin görmesi için sergiliyor.

Bu sancağın kendilerine emanet olduğunu ifade eden Kemaliye köyü sakinleri, "Sancağın üzerinde Piri Sultan Şeyh Şabani Veli yazıyor. Köyümüzde zamanında bir şeyh yaşamış. Dedelerimizden böyle duyduk. Zamanın valisi dağ bölgesindeki şeyhleri yanına davet ediyor. Kapısının eşiğine Kuran- Kerim koyuyor. Davet edilenlerin hepsi geçiyor bizim şeyh geçmiyor. Valiyle aralarında iyi bir münasebet kuruluyor. Bu sancağı o valinin verdiği söyleniyor. Bize emanet olan sancağı gözümüz gibi saklayacağız" dedi.

Burak Türker

