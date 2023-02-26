Köylülerden deprem bölgesine odun desteği

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 11 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kırklareli'nden yardım kampanyaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği koordinesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlar, hazırladıkları yakacak odunları İl Özel İdare kamyonlarına yükledi. Yüklemesi yapılan kamyonlar, afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Hüseyin Çanlı

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