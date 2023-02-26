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Köylülerden deprem bölgesine odun desteği

Köylülerden deprem bölgesine odun desteği
Köylülerden deprem bölgesine odun desteği

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük depremin ardından, Kırklareli Valiliği koordinesinde orman köylülerince hazırlanan odunlar, afet bölgesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde 11 ili etkileyen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kırklareli'nden yardım kampanyaları devam ediyor.

Kırklareli Valiliği koordinesinde orman köylerinde yaşayan vatandaşlar, hazırladıkları yakacak odunları İl Özel İdare kamyonlarına yükledi. Yüklemesi yapılan kamyonlar, afet bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı.

Hüseyin Çanlı

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