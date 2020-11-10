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Köylüleri köylerinde mahsur bırakan hırsızlık

Köylüleri köylerinde mahsur bırakan hırsızlık
Köylüleri köylerinde mahsur bırakan hırsızlık

Bilecik'te köy girişindeki mazgallar hırsızlar tarafından çalınınca araçla köye giriş çıkışlar yapılamadı.

Bilecik merkeze bağlı Çukurören köyünün üst tarafından çıkan Hasmakam suyu köyün içinde geçerken, bu suyun yol bağlantı noktalarına araçların rahat geçebilmesi için mazgallar yapıldı. Mazgallar sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınca araçlar zor durumda kaldı. 2 karış yükseklikteki su yatağından araçlar geçemeyince köye giriş çıkış yapılamadı. Köy muhtarı hemen jandarmaya haber verirken, yol dubalarla kapatıldı. Köylüler araçları ile köye giriş çıkış yapamazken, hırsızlık olayı karşısında hayrete düştü. Köylülerin kendi aralarında para toplayarak yeni mazgal yaptıracakları kaydedildi.

Melih Sünetci
 

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