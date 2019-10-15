Köylülerin tepkisi üzerine ÇED toplantısı ertelendi

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğünde, Ayvalık Kent Konseyi, Ayvalık Tabiat Platformu ve Ayvalık Çevre Derneği, Karaayıt Mahallesi'nde yapılması planlanan atık depolama projesi için düzenlenen ÇED toplantısına tepki gösterdi. Çevreciler ve köylüler yaptıkların yürüyüşün ardından köy meydanında toplandı. Maden firmasının yetkilileri ile maden çalışanlarının köy meydanına girmek istediği sırada köy halkı madencilere tepki gösterince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girdi.

Yaşanan arbedenin ardından köy meydanında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Hedefimiz burada ÇED toplantısının yapılmamasını sağlamaktır. Çanakkale'de yapılan mücadelelerimizin ardından oradaki proje ertelendi. İnşallah burada da aynı mücadeleleri Balıkesir'in her yerinde göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ÇED toplantısının iptal edildiğine ilişkin tutanaklar imzalanmasının sonrasında kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.

Suat Salgın