Köylünün 5 kuzu sevinci

İlçenin Karaören mahallesinde yaşayan ve buradaki çiftliğinde hayvancılık yapan Ülker, 5 kuzu sevinci yaşadı. Adil Ülker'e ait koyun, tek seferde 5 kuzu yavruladı. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kuzularını gören, hem şaşırdı hem de sevindi.

"İlk defa bir koyunum beşiz yavruladı"

İlk kez bir koyununun bu kadar kuzu dünyaya getirdiğini ifade eden Adil Ülker; "Uzun senelerdir, tarım ve hayvancılık ile uğraşıyoruz. Son senelerdir koyun ve kuzu yetiştiriciliği yapıyorum. Bu koyunum geçen sene ikiz doğurmuştu. Kuzularım da anaları da sağlıklı. Koyunum Sakız cinsi kırma bir koyun. Sevinçliyim ve mutluyum. Allah bereketini artırsın" diye belirtti.



Selçuk Manaz

