Köylüye PKK'lı diyen Kılıçdaroğlu'na Akkuzululardan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Köyünde Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesine katılmış ve cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerden saldırıya tepkiler gelmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Çubuk'ta yaşadığı o saldırıya değindi ve kendisine saldıranların PKK'dan bir farkı olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hayatımda iki kez polisin akrep denilen aracına bindim. Biri Şavşat'taki PKK saldırısıydı. Artvin'de saldıran da PKK'ydı. Çubuk'taki saldırıyı gerçekleştirenlerin de PKK'dan bir farkı yok. PKK ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Bunlar da ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Aynı amaçla hareket ediyor. Aynı yolun yolcuları” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun grup konuşmasında kullandığı bu sözler üzerine Akkuzulu Köyünde yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Köyünde yaşayan bir vatandaş, şehit sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın annesi Ayşe Kırıkçı'nın yaşananlar üzerine iyi dayandığını ancak kendilerinin buna razı olmadıklarını belirterek, “Biz terörist değiliz” dedi.

Bir başka vatandaş ise, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmaya tepki göstererek, “YPG'ye terörist diyemeyen adam niye Akkuzululara terörist diyor” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na seslenen bir köylü ise, “Kılıçdaroğlu, YPG, PKK terörist değil dediklerin benim kardeşimi şehit etti. Sen de Çubuk halkını, masum köylüleri terörist ilan ettin” diyerek tepkisini gösterdi.

“Kılıçdaroğlu, YPG'ye terörist diyemiyor Akkuzulu halkına terörist diyor” diyen bir başka köylü ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu kelimeyi kendisine aynen iade ediyorum. Televizyonlara çıkıp 82 milyonun karşısında ‘ben HDP ile teröristler ile iş birliği yapıyorum' diyemiyor, YPG'ye de terör örgütü diyemiyor.”

İlker Turak

