Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çekem köyünde yaşanan su sıkıntısına köylüleri canından bezdirdi. Köyde bulunan su kaynağı yılda sadece üç veya dört ay kullanılabilirken, bu yıl tamamen kurudu.

Köy muhtarı Halil Yılmaz, köylünün su sıkıntısını giderebilmek için örnek bir fedakarlığa imza attı. Yılmaz, traktörüne eklediği tankerle civar köylere giderek köyüne su taşımaya başladı. Her gün yaklaşık 10 kilometre yol gidip gelen muhtar tankere doldurduğu suyu kapı kapı gezip dağıtıyor. Yılmaz, yetkililere seslenerek bir an önce su sıkıntılarının giderilmesini istedi.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan - Mehmet Bardak

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