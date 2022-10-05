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Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu

Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu
Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinin Çekem köyü muhtarı Halil Yılmaz, köylüsünün susuz kalmaması için her gün 10 kilometre mesafeden tankerle köyüne su getirip, kapı kapı dolaşarak dağıtıyor.

Köyü susuz kaldı, muhtar çareyi tankerle su taşımakta buldu - Tıkla İzle

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Çekem köyünde yaşanan su sıkıntısına köylüleri canından bezdirdi. Köyde bulunan su kaynağı yılda sadece üç veya dört ay kullanılabilirken, bu yıl tamamen kurudu.

Köy muhtarı Halil Yılmaz, köylünün su sıkıntısını giderebilmek için örnek bir fedakarlığa imza attı. Yılmaz, traktörüne eklediği tankerle civar köylere giderek köyüne su taşımaya başladı. Her gün yaklaşık 10 kilometre yol gidip gelen muhtar tankere doldurduğu suyu kapı kapı gezip dağıtıyor. Yılmaz, yetkililere seslenerek bir an önce su sıkıntılarının giderilmesini istedi.

Mert Taha Varol - Mustafa Kurtulan - Mehmet Bardak

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