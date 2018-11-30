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Koyulhisar'da yangın: 7 ev kullanılamaz hale geldi

Koyulhisar'da yangın: 7 ev kullanılamaz hale geldi
Koyulhisar'da yangın: 7 ev kullanılamaz hale geldi

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Çukuroba köyünde çıkan yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında Çukuroba köyünde S.A'ya ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki 6 eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken jandarma ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangın esnasında evlerin birinde bir kişinin yaşadığı diğer evlerin ise boş olduğu belirtildi. Yangın sırasında evinde bulunan S.A. kendi imkanları ile yanan evden çıkmayı başardı. Yangın sırasında evlerde kimsenin olmayışı büyük bir faciayı önledi. Yangında 1 ev küle dönerken, 6 evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. 

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.  

Mehmet Arısal
 

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