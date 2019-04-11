Koyun çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Olay, Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı içerisinde meydana geldi. Pazarda Hacı Özel'e ait ahırın tel örgüsünü kesen 16 yaşındaki S.A. ahırın içine girdi.

İlk olarak bir koyunu yakalamaya çalışan S.A. koyunu yakalayamayınca daha küçük bir koyuna yöneldi. Koyunu kucaklayan ve kapıya doğru yönelin S.A. güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını takip eden iş yeri sahibinin oğlu durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte iş yeri sahibi ahıra geldi. Kapıyı açan polis ekipleri S.A.'yı ahırın içinde gizlendiği yerden çıkarttı. Elleri kelepçelenen ve emniyete götürülen S.A. ifadesinin alınmasının ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın daha önceden de sabıka kaydının olduğu öğrenildi.