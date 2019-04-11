İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Koyun çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Koyun çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı
Koyun çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hayvan pazarındaki ahıra girerek koyun çalmak isteyen 16 yaşındaki şahıs kameralara takılınca suçüstü yakalandı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Koyun çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Olay, Yeni Besni Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı içerisinde meydana geldi. Pazarda Hacı Özel'e ait ahırın tel örgüsünü kesen 16 yaşındaki S.A. ahırın içine girdi. 

İlk olarak bir koyunu yakalamaya çalışan S.A. koyunu yakalayamayınca daha küçük bir koyuna yöneldi. Koyunu kucaklayan ve kapıya doğru yönelin S.A. güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kameralarını takip eden iş yeri sahibinin oğlu durumu polise bildirdi. Polis ile birlikte iş yeri sahibi ahıra geldi. Kapıyı açan polis ekipleri S.A.'yı ahırın içinde gizlendiği yerden çıkarttı. Elleri kelepçelenen ve emniyete götürülen S.A. ifadesinin alınmasının ardından Besni Adliyesine sevk edildi. Savcılık soruşturmasının ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şahsın daha önceden de sabıka kaydının olduğu öğrenildi.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.