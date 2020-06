Koyun kesimi arttı, şırdanın fiyatı düştü

Pandemi döneminde restoran ve lokantaların bir çoğu kapalı olduğundan Adana'nın en önemli yiyecekleri arasında olan şırdanlar şoklanarak saklandı. 1 Haziran itibariyle normalleşmeye dönülmesiyle de kentin en çok tüketilen lezzetlerinden biri olan şırdanı satan işletmeler tekrardan geri açıldı. Bu dönemde işletmelere et yetiştirmek için kentte koyun kesimi de artınca şırdan stokları da arttı.

Her koyundan bir tane çıkan ve tanesi bir dönem 15 TL'ye kadar satılan şırdan, şu anda 10-11 liradan satılıyor ve vatandaşların ilgisiyse her geçen gün daha da artıyor.

“Fiyatlar daha da düşecek”

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “İlçelerimize, Mersin'e ve Ankara'ya karkas et yettiğinden dolayı kent genelinde koyun kesimlerinin artmış olduğunu belirledik. Bununla ilgili de hem şırdan, hem de kokoreççiler fiyatları aşağı çekti. Şuanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Önümüzdeki ay da idrak edeceğimiz Kurban Bayramı'ndan dolayı bu süreçte sıkıntı yaşamayacağımızı söyleyebilirim. Daha önce yurt dışından dahi şırdan getiriyordu arkadaşlarımız ama bu şırdanlar Adana'ya yetmiyordu. Şuanda fiyatlar da makul. İleri ki günlerde fiyatların daha da ineceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

“Şırdan bulmakta eskisi kadar zorlanmıyoruz”

Salgın başlamadan önce her ay il il gezip şırdan aradığını belirten şırdancı Emin Kertiş ise şu anda bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Kertiş, “Çok şükür piyasaların açılmasıyla birlikte gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz. Şırdan bulmakta eskisi kadar zorlanmıyoruz çünkü piyasalar canlanmaya başladı. Biz sakatatçılar olarak gece 12 yasağımız var ama bunun da kalkacağını tahmin ediyoruz. Daha iyi olacak inşallah” diye konuştu.

İller arası seyahat kısıtlamasının da kalkmasının işlerini olumlu etkilediğini vurgulayan Kertiş, “Durumlar şu anda güzel gidiyor. Türkiye'nin dört bir yanından şu anda insanlar geliyor. Uçakla gelip yiyip geri dönen bile var. Önceden şırdan bulmak için il il geziyorduk. Mecburen geziyorduk zaten ama artık depolarda birikiyor ve şoklu olarak soğuk hava zincirleriyle şırdanlar işletmelere geliyor” ifadelerini kullandı.

“Adana'da yediler, Isparta'ya götürmek istiyorlar”

Şırdan yemeye gelen Yaşar Eker de Isparta'dan misafirlerini getirdiğini belirterek, “Ben Adanalı olduğum için şırdandan yana bir sıkıntım yok. Ancak getirdiğim misafirlerim artık şırdanla ilgili bu saatten sonra büyük projeler düşünmeye başladılar. Şırdanın ilk kez tadına bakan iki arkadaşım şırdanı Isparta'ya nasıl götürürüz düşüncesi içerisindeler” dedi.

Isparta'dan gelen Ahmet Baran isimli vatandaş, “On numara bir yemekmiş. Daha önce de bir yerde yemiştim ama bu lezzeti bulamamıştım. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde 3 bin 500 Adanalı öğrenci var. Onlardan talepler gelmeye başladı. Şimdi artık bu yemeği Isparta'ya götüreceğiz” şeklinde konuştu.

Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay