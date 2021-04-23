Koyun otlatan çocuğun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Ağrı'nın Diyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde 21 Nisan 2021 Çarşamba günü otlamaları için dışarıya saldığı koyunlarını geri getirmek için evinden dışarı çıkan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mert Yeşil, geçen yıl mezun olduğu köy okulunun önünden geçerken bayrak direğinde asılı olan bayrağın, rüzgarın etkisi ile yarıya indiğini fark etti. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Mert, yolunu değiştirip yarıya inen bayrağı yeniden göndere çekip sabitleştirerek yoluna devam etti. Mert'in bu hassasiyeti okulun güvenlik kameralarına yansırken okul idarecileri ve öğretmenleri bu görüntüler karşısında duygulanarak o anlara ait görüntüleri okulun sosyal medya hesabından, “Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin gününüz kutlu olsun çocuklar” notu ile paylaştı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada beğeni rekoru kırarken İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de yapılan paylaşıma, “Yavrumuza ve onu yetiştiren siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bayrağımız her zaman gönderde olacak. İyi ki varsınız” ifadeleri ile karşılık verdi.

Recep Çirik