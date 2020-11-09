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Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı
Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, sürücüler ne yapacaklarını şaşırdı

Soğuk havaların gelmesiyle dönüş yoluna geçen göçerlerin zorlu yolculuğu devam ediyor. Yayladan dönen bin 500 küçükbaş hayvan karayolunda araçların yolunu kesince sürücüler ne yapacaklarını şaşırarak, hayvanların yolu boşaltmasını bekledi.

Havaların soğumasıyla birlikte göçerler de sürüleriyle yollara düştü. Zorlu yolculuk için yollara düştüklerini belirten göçerler, Siirt-Eruh karayolunu kullanarak kışı geçirmek için konaklayacakları yerlere ulaşmaya çalışıyor.

Göçerlerin zorlu yolculuğunda ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Yüksek kesimlerden inen koyun sürüsü, karayoluna daldı. Yolu ulaşıma kapatan bin 500 küçükbaş hayvanı gören sürücüler, ne yapacaklarını şaşırdı. Araçlarıyla sürünün ortasında kalan sürücüler bir süre bekleyerek hayvanların yolu boşaltmasını izledi. Göçerler yaklaşık merkezlerde kış aylarını geçirdikten sonra tekrar yüksek kesimlere gitmek için yaylalara çıkacak.

Selami Deniz

 

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