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Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu
Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu

Erzincan’da süt kuzularının anneleri ile buluşma anı renkli görüntülere sahne oldu.

Koyun ve kuzuların buluşması renkli görüntülere sahne oldu - Tıkla İzle

Baharın habercisi yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması hayranlık oluştururken, o anlar havadan görüntülendi.

Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Erzincan'da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor.

Kentte hayvancılıkla uğraşan Şavak aşiretine bağlı aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor.

Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Ardından ayrı yere alınan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor.

Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyun ve kuzuları adete heyecan sarıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar da ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ise olaya ayrı bir güzellik katıyor.

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