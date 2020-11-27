Köyün yarısı koronaya yakalandı, kimse vefat etmedi

Harmancık ilçesinin İshaklar köyünde aylar önce korona virüs vak'ası görüldü. Ekserisi yaşlılardan oluşan köyde çok kişi korana virüse yakalandı. Vakalar artınca köy karantina altına alındı. Büyük kısmı yaşlılardan oluşan köylülerden kimse korona virüsten dolayı hayatını kaybetmedi. Ormanların içinde bulunan ve oksijen deposu olan köyde köylüler tükettikleri her şeyi kendi yetiştirip organik olarak besleniyor.

Korona virüse yakalananların iyileşmesi sonucu köydeki karantina kaldırırken, köydeki herkes sağlıklı yaşantısına devam ediyor.

Korona virüsten köylerinde ölüm olmamasını temiz hava ve sağlıklı beslenmeye borçlu olduklarını ifade eden İshaklar köyü sakinleri, "Köyümüz korona virüs vak'alarının çok olmasından dolayı karantinaya alındı. Köydeki çok kişide korona virüs tespit edildi. Hasta olanların büyük çoğunluğu yaşlılar. Bunlar tedavi olup hepsi sağlığına kavuştu. Virüsten dolayı kimse hayatını kaybetmedi. Köyümüzün havası temiz, suları güzel, yediğimiz ürünleri de kendimiz yetiştiriyoruz. Böyle olunca çok şükür virüsten kimse hayatını kaybetmedi. Korona olduk, ama tedavi de olduk, çok şükür iyileştik. Köyümüzde korona bitti ve karantina kalktı,şimdi sağlıklı şekilde hayatımıza devam ediyoruz" dedi.

Muhtarı Emre Oruç, "Köyümüzdeki vatandaşların yarısından fazlası korona virüse yakalandığından dolayı köyümüz uzun süre karantina altında kaldı. Korona virüse yakalanan vatandaşlarımızın yarısı 65 yaş ve üzeriydi. Çok şükür 65 yaş ve üzeri hastalarımız olmasına ve hastanede de yatan hastalarımız olmasına rağmen köyümüzde korona virüsten kimse ölmedi. Biz bunu doğal beslenmeye bağlıyoruz. Köyümüzde oksijen oranı yüksek. Şu an mahallemizde bir tane bile pozitif vatandaşımız kalmadı" şeklinde konuştu.



Burak Türker

