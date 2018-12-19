Köyünde yaşadığını ispat etmeye çalışıyor

Sivas'ta 27 yıl Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan Mehmet Ali Koçak emekli olduktan sonra kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karayün köyüne yerleşmeye karar verdi. Eşinden ayrılan iki çocuk babası Koçak, köyünün dışına bir çiftlik evi yaptı. İkametini de köye aldırmak için İl Nüfus Müdürlüğü'ne giden Koçak, çiftlik evinin kapı numarası olmadığı ikametini buraya aldıramadı. Daha sonra başka bir eve ikametini aldırdı. İkamet değişikliğinin mükerrer yapılıp yapılmadığını tespit için jandarma ekipleri muhtarla birlikte Koçak'ın evde bulunmadığı sırada eve gitti. Evde kimsenin olmadığını gören ekipler tutanak tuttu. Tutulan tutanak sonucu 2 bin 250 lira para cezasına ödemek zorunda kalan Koçak, daha sonra köyde aylık 100 liraya kiraladığı başka bir eve yerleşti. Köyde yaşadığını ispat etmek içinde köylülerden imza da toplayan Koçak, ikamet sorunu yaşadığı için köyde yetiştirdiği arıları Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıt ettiremedi. Jandarma ekiplerinin tutanağı düzeltmesini bekleyen Koçak, arılarını kış sezonunu geçirmeleri için Tokat'a götüremiyor.

Nüfus Müdürlüğü'ne gidip, köyde yaşadığını ikametini köye aldırmak istediğini söylediğini anlatan Koçak,"Adres istediler. Çiftliğimi söyledim. Çiftliğin numarası olmadığı için kayıt edemediler. Oradaki memur 63 numaranın müsait olduğunu söyleyerek beni oraya yazdı. Burada elektriğim olmadığı için buzdolabım, çamaşır makinem her şeyim köyde. Jandarma muhtar ile beraber geliyor. Evde kimse olmadığı için muhtara soruyorlar. Muhtar köyde ikamet etmediğimi söylüyor. İki sefer gelip, iki kez tutanak tutması sebebiyle 2 bin 250 lira ceza kestiler. Gittim, Nüfus Müdürlüğü ile görüştüm. Muhtarın beyanının ortalığı karıştırdığını ifade ettiler. Azalardan ve köy heyetinden topladığım imzaları ile ev sahibi ile yaptığım kiralık kontratı gösterdim. 18 Mayıs'ta bir dilekçe daha yazdılar jandarmaya 7 ay geçmesine rağmen bir türlü haber çıkmadı. Amacım arılarımı Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kayıt ettirmek, kışlatmak için Tokat'ta götüreceğim. Başka bir amacım, emelim yoktur. Beni süründürüyorlar, bir ikamet aldırmak ne kadar zormuş." dedi.

Köyde hayvanlarla ilgilendiğini ifade eden Koçak,"Köpeklerim var burada vakit geçiriyorum. Yazın daha çok çiftlik evindeyim. Soğuk havalarda köyümde kalıyorum. Akşamları gidip gündüz geliyorum hayvanlarımla başbaşayım. Ama bir türlü ispat edemiyorum. Jandarma gelip de 'köyde ikamet ediyor' diye bir türlü tutanak tutmuyor. Bir daha ceza yersem ben ne yapacağım. Ben bu arıları kredi çekip de aldım. Devletten herhangi bir şey beklemiyorum. Kendi emeğimle, kendi çabamla bunları yapıyorum. En sonunda Cumhurbaşkanı'na şikayet ettim. Ben ufak, tefek işler için neden Cumhurbaşkanımızı rahatsız edeyim. Bir ikamet alacağım hiçbir şey yok." diye konuştu.