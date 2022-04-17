Koyunları kurtların saldırısına uğrayan kadın: 'Baktıkça içim parçalanıyor'

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali İhsan Hırçın sabah saatlerinde ağılının kapısının açık olduğunu fark etti. Hırçın, bakmaya gittiğinde hayvanların ağılın içinde olmadığını gördü. Çevrede yaptığı araştırmada 10'dan fazla koyununun telef olduğunu ve 2 koyununun yaralandığını gören Hırçın, durumu veterinere bildirdi. Bölgeye gelen veteriner yaralı koyunları tedavi etti.

“Yol boyunca telef olan hayvanlarımı topladım”

Hayvanları telef olan Ali İhsan Hırçın, yaşadıklarını anlattığı İHA muhabirine, “Dün gece sahura kalktık. Saat 5 gibi sahur bitti ve koyunları ziyarete geldim hiçbir şey yoktu. Sabah saat 7 gibi tekrar kalktıktan sonra gittim. Ağılın kapısının açık olduğunu, koçun da öldüğünü gördüm. Koyunların olmadığını gördüm ve hemen araziye çıktım koyunları aramaya. Aşağı yukarı 300, 500 metre gittikten sonra yol boyunca koyunların ölülerini görmeye başladım. Daha sonra koyunları aramaya devam ettik. 3 kilometre ötede benim yazlık ağıl var, koyunlar oraya gitmiş ve yine ölmüş koyun gördüm orada. Diğer koyunları getirdikten sonra ölü koyunları topladık. Aşağı yukarı 10 tane ölü koyun topladık ve hala bulamadığımız koyun ölüleri var. Hatta koyunun kemikleri bile kalmamış olanlar vardı, onları almadık. Koyunlarım hamileydi. Hep gebe dediğimiz koyunlarımız telef oldu. Ben 63 yıldır böyle bir şey görmedim. Biz bu kurtlarla mı yaşayacağız. Yine saldırıya uğrayacağız düşüncesiyle mi yaşayacağız. Biz şimdi hiç uyumayacağız kurt mu bekleyeceğiz. Koyunlarım kaçmasaydı hepsi telef olacaktı” dedi.

Hümiye Hırçın ise aramaya gittiklerinde hayvanların telef olduğunu görünce çok üzüldüklerini söyledi. Hırçın, hayvanların telef olduğunu gördükçe içinin parçalandığını anlatarak, “İçim parçalandı. Hayvanların sesini duydukça ağlıyorum. Benim yerimde olsanız ne hissedersiniz” diye konuştu. İbrahim Hırçın da yol kenarlarında telef olan hayvanları görünce çok üzüldüğünü ifade etti.

Mehmet Basmacı - Hüseyin Çanlı

